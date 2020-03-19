ЕЭК сформирует пакет мер по сохранению стабильности на рынках ЕАЭС в условиях пандемии

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) совместно со странами ЕАЭС сформирует пакет мер по сохранению макроэкономической стабильности и взаимной торговли на евразийском пространстве в условиях пандемии коронавируса. Об этом со ссылкой на министра по торговле ЕЭК Андрея Слепнева сообщает пресс-служба комиссии.

"Евразийская экономическая комиссия совместно со странами ЕАЭС формирует пакет мер реагирования по сохранению макроэкономической стабильности, взаимной торговли товарами и свободы передвижения рабочей силы на евразийском пространстве в условиях пандемии коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Отмечается, что первоочередными мерами станет точечное регулирование в области таможенно-тарифной политики по отдельным товарным группам, мониторинг мер по недопущению дезинтеграции внутреннего рынка ЕАЭС. Кроме того, ЕЭК примет меры по стабилизации финансового рынка. В комиссии сформирована рабочая группа для выработки соответствующих мер.

Слепнев отметил, что сегодня, когда падает глобальный и внутренний спрос, необходимо пересмотреть свои стратегии и политику.

"Среди первоочередных шагов - меры таможенно-тарифного регулирования, с помощью которых будет оказано содействие в обеспечении поставок жизненно важных товаров медицинского назначения для контроля и предотвращения распространения коронавирусной инфекции", - указывают в ЕЭК. Отмечается, что этот список дорабатывается в настоящее время.

Также рассматривается компенсация рисков для производственных цепочек на национальных рынках, для этого планируется снижение импортного тарифа на ряд товаров (комплектующие, сырье, материалы).

Новые возможности

По словам Слепнева, по ряду рынков образуются также новые возможности, например, в связи с остановкой китайских производителей по некоторым товарным позициям. "Рынки испытывают недостаток производства, и в этой связи имеет смысл идентифицировать данные ниши и посмотреть, какие возможности там открываются", - подчеркнул он.

Кроме того, ситуация на рынках создает дополнительные импульсы для цифровизации торговли, причем не только электронной торговли товарами, но и в целом цифровизации бизнес-процессов: транзита, В2В-взаимодействия.

Министр по торговле также попросил бизнес активно взаимодействовать с национальными правительствами и направлять свои предложения по регулированию экономической ситуации на рынке.