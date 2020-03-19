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Три перехода для зверей построят на трассе М-1 "Беларусь" к 2024 году

Животные смогут пересекать трассу, находясь в естественной среде обитания

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Три перехода для зверей, так называемые экодуки, будут построены на трассе М-1 "Беларусь" к 2024 году, сообщили в пресс-службе госкомпании "Автодор".

"Первым возведут экодук на 184-м километре, так как его проектирование уже завершено и получено положительное заключение Главгосэкспертизы. Во втором полугодии 2020 года по графику планируется приступить к строительно-монтажным работам в Гагаринском районе Смоленской области", - сообщили в компании.

В "Автодоре" рассказали, что место строительства экомоста определено с учетом прохождения путей миграции животных. После возведения перехода на нем уложат грунт, который засеют многолетними травами, а на подходах к нему высадят деревья. Также будут установлены защитные направляющие ограждения. Таким образом, животные смогут переходить оживленную трассу, находясь в естественной среде обитания.

"Второй экодук на М-1 будет на 376-м километре. По графику его должны сдать в 2022 году. Сейчас идет проектирование этого объекта. Третий экопереход на М-1 на 218-м километре намечено ввести в эксплуатацию в 2023 году", - отметили в компании.

При этом в "Автодоре" напомнили, что первый в России экодук был построен госкомпанией в 2016 году на 170-м километре трассы М-3 "Украина" в Калужской области в сентябре 2016 года.

Теги
РоссияКалужская областьСмоленская область
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