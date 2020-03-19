В минфине США заявили, что пошлины не повлияют на поставки медпринадлежностей из Китая

НЬЮ-ЙОРК, 19 марта. /ТАСС/. Американские пошлины на ряд товаров из Китая не влияют на поставки медицинских принадлежностей из КНР. Об этом заявил в четверг в интервью телеканалу Fox Business министр финансов США Стивен Мнучин.

Ему был задан вопрос относительно того, могут ли американские пошлины стать причиной нехватки медицинских принадлежностей на территории США. "Это совершенно не так, - указал Мнучин. - Представитель [США на торговых переговорах Роберт] Лайтхайзер вывел из-под действия пошлин все товары первой необходимости, и мы будем и дальше придерживаться такого подхода". "Мы делаем все, чтобы поставки медицинской продукции продолжались", - подчеркнул глава американского Минфина.

Ранее газета The Wall Street Journal сообщила со ссылкой на представителя аппарата Лайтхайзера, что власти США вывели из-под действия таможенных пошлин на продукцию из Китая некоторые медицинские принадлежности. В частности, речь шла о медицинских халатах, одноразовых перчатках, простынях, пакетах для отходов. Издание уточняло, что в отношении перечисленных категорий продукции действовал пакет пошлин на товары стоимостью 200 млрд долларов, введенный в сентября 2018 года. Исключение было сделано на фоне распространения в США и мире нового коронавируса.