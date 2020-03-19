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Пригожин требует возбудить уголовное дело против Обамы за незаконное преследование

Бизнесмен также требует вернуть в суд прекращенное в среду дело против "Конкорда". По его словам, разбирательство прекратили по ходатайству прокуратуры из-за боязни обвинения "представить в открытом суде присяжных ложные доказательства"
Евгений Пригожин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Евгений Пригожин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Российский бизнесмен Евгений Пригожин потребовал возбудить уголовное дело против экс-президента США Барака Обамы, а также ряда американских конгрессменов, сенаторов и чиновников из-за незаконного преследования предпринимателя и его компании "Конкорд". Письмо Пригожина в адрес генпрокурора США Уильяма Барра опубликовала в четверг пресс-служба "Конкорда".

"Настоящим письмом требую возбудить уголовное дело в отношении группы неустановленных лиц, в число которых входит бывший президент США Барак Обама, высшие должностные лица Министерства юстиции США, члены Конгресса и Сената США, которые, вступив в сговор, своими неправомерными действиями, фальсификацией документов и доказательств добились незаконного возбуждения уголовного дела "США против компании "Конкорд" с целью опорочить компанию "Конкорд", меня лично, а также Российскую Федерацию", - говорится в письме Пригожина.

В другом письме на имя Барра бизнесмен требует вернуть в суд прекращенное в среду дело против "Конкорда". По его словам, разбирательство было прекращено по ходатайству прокуратуры из-за боязни обвинения "представить в открытом суде присяжных ложные доказательства, на основании которых было сфабриковано и более двух лет велось уголовное дело против "Конкорда". Пригожин требует продолжить судебное разбирательство или снять с компании обвинения в связи с отсутствием ее вины и состава преступления. Ранее бизнесмен заявил, что готовит иск против властей США на $50 млрд.

В феврале 2018 года Минюст США обвинил Пригожина и сотрудников российского "Агентства интернет-исследований" во вмешательстве в выборы президента Соединенных Штатов 2016 года. По версии американской стороны, компании Пригожина, включая "Конкорд", финансировали "Агентство интернет-исследований", которое проводило кампании в поддержку Дональда Трампа.

Однако 16 марта 2020 года федеральный суд Вашингтона удовлетворил ходатайство прокуратуры о прекращении процесса. Прокуратура просила прекратить дело, так как пришла к выводу, что "дальнейшее производство <...> не служит ни интересам правосудия, ни интересам национальной безопасности", так как "Конкорд" не имеет присутствия в США и "не может понести действенное наказание в случае обвинительного приговора". При этом ведомство подчеркивало, что намерено продолжать усилия, чтобы "взять под стражу индивидуальных ответчиков и сделать так, чтобы они предстали перед этим судом по существующим обвинениям".

Российские власти неоднократно отвергали утверждения о попытках повлиять на ход выборов в США.

Теги
Обама, БаракСШАРоссияБарр, Уильям
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