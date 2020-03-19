Минэнерго отмечает отсутствие предпосылок к росту топливных цен выше инфляции

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Министерство энергетики РФ отмечает, что стоимость бензина пятого экологического класса на АЗС России в период с середины марта 2019 года до середины марта 2020 года выросла в среднем на 1,9-2% - до 43,1 рубля за литр бензина АИ-92 и до 46,14 рубkz за литр АИ-95, что гораздо ниже инфляции. Минэнерго в сообщении по итогам заседания штаба по мониторингу производства и потребления нефтепродуктов подчеркивает, что предпосылки к росту топливных цен выше инфляции отсутствуют.

"Стоимость этого бензина (пятого класса, поставляется на АЗС России - прим. ТАСС) с середины марта 2019 по середину марта 2020 года выросла гораздо ниже инфляции - в среднем на 1,9-2%, до 43,1 рубля за литр бензина АИ-92 и до 46,14 рубля за литр топлива АИ-95, - отмечает Минэнерго. - Таким образом, предпосылки к росту топливных цен в 2020 году выше уровня инфляции (как в оптовом, так и в розничном сегменте) отсутствуют".

В сообщении сказано, что нефтяники увеличивают предложение бензина и дизеля на российском рынке, что дополнительно сдерживает рост цен. При этом стабильность на рынке моторного топлива обеспечена демпфирующим механизмом, который позволяет нефтяникам получить доходность при поставках на внутренний рынок.