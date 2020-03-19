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Правительство одобрило законопроект о праве на риск при венчурном инвестировании

Отмечается, что инновационная деятельность сопряжена с заведомо высокой вероятностью не достичь запланированного результата

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Правительство России на заседании в четверг одобрило разработанный Минэкономразвития законопроект об установлении допустимого уровня финансовых рисков при венчурном финансировании с использованием бюджетных средств, сообщается на сайте министерства.

"На заседании правительства России одобрен разработанный Минэкономразвития законопроект "О внесении изменений в федеральный закон "О науке и государственной научно-технической политике". Законопроект разработан в целях исполнения послания президента России Федеральному собранию и направлен на установление допустимого уровня финансовых рисков при венчурном финансировании с использованием средств бюджета", - говорится в сообщении.

Отмечается, что инновационная деятельность сопряжена с заведомо высокой вероятностью не достичь запланированного результата. При этом технологические предприниматели отвечают за использование госфинансирования на общих основаниях, что делает государственную технологическую политику "токсичной", считают в Минэкономразвития. "В этой связи поддержка в основном концентрируется на проектах поздних стадий, где риски недостижения заявленных результатов минимальны, но при этом маловероятен прорывной характер разработок", - указывается в материалах.

В целях запуска массового технологического предпринимательства, особенно в таких секторах как искусственный интеллект, цифровые технологии, роботы и новые материалы, необходимо обеспечить институциональную поддержку отечественному стартапу, предоставив ему право на риск, полагают в министерстве. Таким образом, неудачная реализация идеи автоматически не будет означать нецелевое использование средств с последующим возможным уголовным преследованием.

В Минэкономразвития добавляют, что целью законопроекта является формирование единой системы принципов осуществления государственной поддержки инновационной деятельности.

В законопроекте закрепляются понятия "технологический проект", "венчурное и прямое финансирование инновационных и технологических проектов" и "институт инновационного развития". Кроме того, устанавливается, что при осуществлении венчурного финансирования инновационных проектов учитывается неопределенность рыночных, технологических перспектив их реализации, которые могут повлечь в том числе потерю финансовых и иных ресурсов.

Эффективность использования средств

"По аналогии с мировыми практиками вводится принцип проведения оценки эффективности использования бюджетных средств при реализации инновационных и технологических проектов "по портфелю", когда оценка венчурного фонда учитывает всю совокупность вложений во все проекты, а не каждый в отдельности", - отмечают в министерстве.

Это означает, что венчурный фонд признается успешным, когда растет стоимость портфеля, но при этом отдельные проекты могут быть убыточны.

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