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Распространение коронавируса нового типа

Европейский центробанк готов принять новые меры, чтобы поддержать экономику еврозоны

Ситуация в зоне евро в последние недели значительно ухудшилась, считает глава ЕЦБ Кристин Лагард

БЕРЛИН, 20 марта. /ТАСС/. Европейский центробанк (ЕЦБ) ожидает, что пандемия коронавируса будет иметь значительные последствия для экономики еврозоны, и готов принять новые меры для ее поддержки. Об этом заявила глава ЕЦБ Кристин Лагард в статье, опубликованной в четверг вечером в газете Handelsblatt.

"Пандемия - это в том числе крайне тяжелый экономический шок, который требует амбициозной, согласованной и немедленной реакции политиков на всех фронтах, чтобы люди и компании получили поддержку", - отметила глава центробанка. По ее оценке, в отличие от кризиса 2008-2009 годов шок в этот раз "универсален", то есть затрагивает все страны и слои общества.

"Каждый отдельный человек вынужден ограничивать себя в своей повседневной деятельности и тем самым в расходах настолько долго, насколько долго будут длиться меры по сдерживанию вируса. По сути, это означает, что большая часть экономики временно оказывается парализованной", - пишет Лагард. "Экономическая активность вследствие этого на всем европространстве значительно снижается", - заметила она.

Лагард заверила, что "если некоторые ограничения, которые ввел сам ЕЦБ, будут мешать ему действовать так, как того требует мандат, то Совет управляющих ЕЦБ поднимет вопрос о пересмотре этих ограничений". Это, по ее словам, может быть необходимо, чтобы действия соответствовали тем рискам, с которыми пришлось столкнуться. "Мы полностью готовы увеличить наши программы по скупке активов и скорректировать их в том объеме, в каком необходимо", - заверила Лагард. "Мы в рамках нашего мандата сделаем все, что потребуется для поддержки зоны евро во время этого кризиса", - пообещала глава ЕЦБ.

"Ситуация в зоне евро в последние недели значительно ухудшилась. Наша оценка экономической ситуации ухудшилась", - констатировала она. По ее мнению, в сложившейся обстановке денежной политике отводится центральная роль.

В ночь на четверг Совет управляющих ЕЦБ принял решение о запуске программы выкупа ценных бумаг на €750 млрд для поддержки финансовой стабильности в условиях распространения коронавируса нового вида. Выкуп будет осуществляться до конца 2020 года и "будет включать все категории активов, подпадающие под существующую программу их покупки".

Теги
ГерманияЛагард, КристинРаспространение коронавируса нового типа
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