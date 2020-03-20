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Распространение коронавируса нового типа

Tesla объявила о приостановке производства на двух заводах

Работу приостанавливают заводы в штатах Нью-Йорк и Калифорния

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Компания Tesla из-за распространения нового коронавируса приостанавливает производство на двух заводах, которые находятся в штатах Нью-Йорк и Калифорния. Об этом говорится в ее заявлении, опубликованном в четверг.

В нем отмечается, что работа некоторых предприятий компании в настоящее время создает "трудности для сотрудников, их семей и поставщиков". "В связи с этим мы решили с конца дня 23 марта на время прекратить производство на заводе во Фримонте (штат Калифорния), это позволит надлежащим образом завершить работу", - указывается в документе. "На нашем заводе в Нью-Йорке также временно будет прекращено производство, за исключением тех комплектующих, которые нужны для обслуживания, инфраструктуры и важнейших цепочек поставок", - отметили в компании.

В Tesla сообщили, что другие ее предприятия, в том числе в штате Невада, продолжат работу. Кроме того, компания по-прежнему будет обслуживать сеть станций для зарядки аккумуляторов электромобилей. На заводе во Фримонте производят электромобили и различные комплектующие, на предприятии в западной части штата Нью-Йорк - солнечные батареи.

В заявлении отмечается, что в конце 2019 года компания располагала примерно $6,3 млрд. После этого она привлекла еще более $2 млрд. "Мы полагаем, что такие объемы ликвидности достаточны для успешного преодоления продолжительного периода неопределенности", - говорится в документе.

Tesla была основана предпринимателем Илоном Маском в 2003 году. Штаб-квартира компании находится в городе Пало-Альто (штат Калифорния). Сначала фирма специализировалась исключительно на производстве электромобилей, но позже стала заниматься также созданием солнечных батарей и других энергонакопительных систем.

Теги
СШАМаск, ИлонРаспространение коронавируса нового типа
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