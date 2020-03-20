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Федеральный ритейлер создаст в Приморье оптово-розничный центр

Объем инвестиций в проект составит до $50 млн

ТАСС, 20 марта. Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АПИ) привлекло федерального ритейлера к созданию в Приморье распределительного центра для хранения продуктов и оптово-розничной торговли с объемом инвестиций до $50 млн. Об этом сообщил ТАСС в пятницу гендиректор АПИ Леонид Петухов.

В январе из-за ситуации с коронавирусом приостановили грузовое сообщение России с Китаем, что привело к повышению цен на овощи на Дальнем Востоке. Позже Юрий Трутнев, вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в ДФО заявлял, что уровень продовольственной безопасности на Дальнем Востоке необходимо повышать с помощью инвестиционных проектов, связанных с производством продуктов питания.

"В Приморье появится первый специализированный распределительный центр для торговли и хранения продуктов питания. Данный проект имеет стратегическое значение не только для Дальнего Востока, но и для всей отрасли оптово-розничной торговли. Подобные оптово-розничные центры (ОРЦ) позволяют создать фундамент и современную инфраструктуру для привлечения в Приморье не только компаний регионального уровня, но и федеральных игроков, трейдеров и дистрибьюторов", - сказал Петухов. Он отменил, что инициатором проекта выступает федеральный ритейлер.

Как пояснили в АПИ, новый центр не связан с проектом по созданию ОРЦ, который предполагалось построить на территории опережающего развития "Надеждинская" в Приморье. Первую очередь комплекса должны были запустить в 2019 году, при этом данных о реализации проекта в открытых источниках нет, на сайте компании информация о ходе строительства не обновлялась с 2018 года.

По словам Петухова, новый оптово-розничный центр повысит продовольственную безопасность Дальнего Востока: благодаря хранилищам он предотвратит дефицит продуктов при скачках спроса, что важно в ситуации эпидемии. При этом, как считает Петухов, проблему нужно решать комплексно: для наполнения рынка ДФО недорогими местными продуктами необходима также работа региональных властей.

Сейчас управляющая компания уже закончила разработку концепции и бизнес-модели проекта, определила источники финансирования. Отмечается, что при составлении модели учитывался опыт аналогичных российских и азиатских центров. Планируется, что ОРЦ будет работать одновременно как торговая площадка и как специализированный хаб для проверки, таможенного оформления, хранения и переработки продуктов. По оценке АПИ, инвестиции в его создание могут составить от 20 до $50 млн.

Влияние на рынок

Как отмечает Петухов, центр поможет привлечь на Дальний Восток других федеральных игроков. "Профильные инвесторы и операторы рынка сейчас готовы заходить на рынок Дальнего Востока. Им интересно Приморье как зона для международной и региональной торговли", - сказал он.

По данным АПИ, сейчас на рынке ДФО работают в основном региональные компании. Федеральные ритейлеры, продающие товары повседневного спроса, на нем не представлены.

После приостановки грузового сообщения с Китаем в Приморье и Амурской области поднялись цены на зелень и свежие овощи, в первую очередь огурцы, помидоры, перец. После восстановления грузового сообщения с Китаем на прилавках оставались дорогие овощи из Ирана, Азербайджана и других стран.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 210 тыс. человек, зафиксировано около 8,5 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 147 случаев заражения, умер один человек. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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