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Цена нефти Brent на бирже ICE в Лондоне снижается после роста накануне

Стоимость нефти марки WTI растет до $26,29

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Цена майских фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE с открытия торгов в основном демонстрирует небольшое снижение, на 04:35 мск оно составляло чуть больше 1% ($27,93 за баррель), на 05:05 мск - 0,35% ($28,37 за баррель), следует из данных торговой площадки.

Снижение происходит после повышения цены в течение предыдущего дня: максимальный рост 19 марта превысил 15%, стоимость барреля достигала $28,3. На закрытии предыдущих торгов Brent стоила $28,47 за баррель, на открытии текущих - $28,10.

Стоимость нефти марки WTI по состоянию на 05:10 мск растет на 1,47% - до $26,29 за баррель.

На переговорах 6 марта министры стран ОПЕК+ не смогли договориться о дальнейших параметрах сделки по сокращению добычи нефти. ОПЕК предлагала дополнительно снизить добычу на 1,5 млн баррелей в сутки до конца текущего года, однако Россия на это не согласилась. С апреля все ограничения по добыче будут сняты.

Нефть марки Brent, в начале месяца стоившая около $50 за баррель, за пару недель подешевела вдвое: ее цена в среду падала ниже $25, минимального значения с 2003 года. Следом упала российская валюта: курс доллара на торгах превышал 81 рубль, а евро приближался к отметке в 90.

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