РБК: дефицит ноутбуков возможен в России из-за перехода на удаленный режим работы

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Крупнейшие дистрибьютеры электроники в РФ сообщили, что на складах почти закончились ноутбуки, спрос на которые возник из-за перевода сотрудников на удаленную работу и из-за ослабления курса рубля. Об этом пишет издание РБК со ссылкой на поставщиков.

"Продажи ноутбуков на 10-11-й неделях 2020 г. (2-15 марта) начали расти под влиянием нарастающих опасений и подготовки к удаленной работе, фиксирует тренд исследовательская компания GfK. На 10-й неделе продажи выросли на 10% по сравнению с предыдущей неделей, а на 11-й - уже на 27%, сообщил представитель пресс-службы GfK. Однако на 10-й неделе уровень реализации был ниже аналогичного прошлогоднего показателя (-18%), а на 11-й - уже выше в полтора раза (+50%)", - сообщило издание, уточняя, что еще одним стимулом для роста продаж стало ослабление курса рубля.

По данным руководителя направления корпоративной мобильности системного интегратора Softline Дмитрия Шалеева, рынок, ожидающий сезонного спада продаж, усугубленного стагнацией экономики и ослаблением рубля, оказался просто не готов к такому ажиотажу. Он отметил, что из популярных в корпоративной среде брендов на складах дистрибьюторов уже ничего не найти. В достаточном количестве пока есть стационарные компьютеры, в том числе мини-ПК. Руководитель направления системной интеграции ГК "Корус Консалтинг" Владислава Бахаудинова сообщил изданию, что по предварительным оценкам, спрос на ноутбуки в последнее время вырос более чем в пять раз.

Дистрибьютор Treolan (входит в "Ланит"), по данным пресс-службы, ощущает ажиотажный спрос на ноутбуки всех производителей. Компания уже наблюдает дефицит в этом сегменте, а также ожидает ряд задержек с поставками новых партий из-за проблем с производством в Китае. Также об ажиотажном спросе на бизнес-модели ноутбуков рассказали и в пресс-службе дистрибьютора ELKO. При этом представители "М.Видео-Эльдорадо" и "Связного" не наблюдают дефицита ноутбуков.

Замдиректора департамента заказов и логистики "Инфосистемы Джет" Марк Шингарев отметил, что наибольшим спросом пользуются бизнес-модели HP и Lenovo, еще два источника РБК сообщили о значительном росте спроса на ноутбуки Asus и Dell.

РБК со ссылкой на одного из собеседников сообщает, что развитие дефицита во многом будет зависеть от того, какие меры введут власти: чем более жесткий карантин будет объявлен, тем сильнее будет ощущаться нехватка товара.