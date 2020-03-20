"Ведомости": российские ретейлеры сообщили о росте продаж морозильных камер

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Продажи морозильных камер и холодильников в российских онлайн-магазинах резко выросли из-за ажиотажа, вызванного эпидемией коронавируса, сообщила газета "Ведомости" в пятницу.

Так, по данным издания, у Ozon в марте они увеличились в 4 раза год к году. Наибольшим спросом, по словам представителя компании, пользуются дешевые модели и средней цены. На маркетплейсе goods.ru продажи этих товаров выросли почти в 4 раза за 14-19 марта по сравнению с 7-12 марта и в 16,5 раза год к году. В 4 раза выросли продажи морозильных камер и в "Ситилинке" с 13 по 18 марта в годовом сравнении, а холодильников - в 2,5 раза, рассказал директор сети Александр Лозовский.

На маркетплейсе "Беру" спрос на морозильные камеры за эти же дни увеличился почти в 5 раз по сравнению с 6-11 марта, а на холодильники - удвоился. Продажи отдельных категорий товаров выросли и у "М.видео-Эльдорадо". Спросом пользуется и дорогая бытовая техника, рассказал представитель сети.

В некоторых интернет-магазинах наблюдался дефицит и подорожание ассортимента морозильных, убедился корреспондент "Ведомостей".

Производители и поставщики бытовой техники предупредили, что с середины марта по июнь будут повышаться цены на часть брендов и подкатегорий товаров - эта продукция наиболее зависима от курса валют, сообщил изданию представитель Ozon. Взрывной рост продаж он объясняет низкой базой - продажи этих товаров на Ozon стартовали только в декабре 2018 г. Представители производителей холодильников и морозильных камер "Бирюса", "Атлант", Hansa, Midea, Kenwood, Gorenje, Hisense, Scandilux не ответили на вопросы "Ведомостей".

Гендиректор "Infoline-аналитики" Михаил Бурмистров Люди связал растущий спрос на морозильные камеры с ажиотажем на замороженные продукты из-за коронавируса. Представители "Утконоса", goods.ru, "Вкусвилла" и некоторые крупные сети подтвердили изданию высокий спрос на продукты с длительным сроком хранения и замороженные продукты.