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Потери российских рыбаков из-за коронавируса могут составить 70 млрд руб.

Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров просит правительство принять ряд мер для поддержания финансовой устойчивости в рыбохозяйственном комплексе страны

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Всероссийская ассоциация рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) оценивает убытки российских рыбаков от проведения карантинных мероприятий в связи с распространением коронавируса в 70 млрд руб. Об этом говорится в письме, направленном представителями ассоциации первому вице-премьеру РФ Андрею Белоусову (копия есть в распоряжении ТАСС).

"Введение Роспотребнадзором 12 марта мер по установлению 14-дневного карантина для транспортных судов парализовало Охотоморскую минтаевую путину. Приостановка промысла и схлопывание внешних рынков приведут к финансовым потерям рыбной отрасли в размере 70 млрд руб. (при этом закредитованность отрасли превышает 250 млрд руб.)", - говорится в письме.

Ассоциация просит Белоусова принять ряд мер для поддержания финансовой устойчивости в рыбохозяйственном комплексе страны, совокупный эффект от принятия которых, по оценке ВАРПЭ, составит 32 млрд руб.

В частности, предлагается с 1 апреля временно, на период чрезвычайных мер из-за коронавируса, разрешить российским рыбопромысловым судам, не помещенным под таможенную процедуру для выпуска для внутреннего потребления в ЕАЭС, заходить в российские порты без уплаты ввозных таможенных пошлин, налогов и ряда иных платежей. Речь идет о незаходных судах - это нерастаможенные суда под российским флагом, которые судовладельцы не могут привести в отечественные порты.

По данным ВАРПЭ, сейчас в Северном рыбохозяйственном бассейне работают 80 таких судов, которые при это не могут зайти в иностранные порты. Такое решение позволит обеспечить продолжение промысла, а иначе объем недолова водных биоресурсов может составить около 500 тыс. т, а убытки предприятий превысят 14,7 млрд руб.

Среди других мер, предлагаемых ВАРПЭ к реализации, освобождение российских рыбопромысловых судов от обязанности прохождения контрольных точек при входе или выходе из исключительной экономической зоны РФ. Ассоциация также просит внести в Госдуму в апреле законопроект для введения электронного промыслового журнала.

"Точечные меры по дерегулированию в рыбной отрасли позволят смягчить последствия резкого сжатия традиционных сегментов мирового рыбного рынка (падение спроса на крабов в КНР, приостановление аукционов по продаже икры минтая в Республике Корея, закрытие заводов по переработке минтая в Европе)", - заключается в письме.

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