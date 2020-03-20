"Белавиа" начала вывоз из Москвы граждан Белоруссии

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Белорусская национальная авиакомпания "Белавиа" начала вывозные рейсы из Внуково граждан Белоруссии и Украины. Об этом ТАСС сообщил официальный представитель Росавиации.

"Белавиа" приступила к вывозу своих граждан. Первый борт вылетел в Минск: 114 пассажиров, из них 4 гражданина Украины", - сказали в Росавиации.

Ранее министр транспорта и коммуникаций Белоруссии Алексей Авраменко сообщил, что во Внуково скопилось около белорусских 100 туристов.

Россия на фоне распространения коронавируса с 18 марта по 1 мая временно ограничила въезд на свою территорию для иностранцев и лиц без гражданства, в том числе прибывающих из Белоруссии.