ЦБ не указал прогнозов по ценам на нефть

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Банк России убрал из пресс-релиза по итогам заседания совета директоров сигнал о возможном снижении ключевой ставки на ближайших заседаниях. Кроме того, ЦБ РФ не указал прогнозов по ценам на нефть и ВВП РФ.

"В дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков", - указано в пресс-релизе.

Следующее заседание совета директоров Банка России, на котором будет рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 апреля, оно будет опорным.

Инфляция в России

Инфляция в России в текущем году может временно превысить цель, на фоне произошедшего ослабления рубля, но вернется к целевому уровню в 4% в 2021 году, сообщается в пресс-релизе Банка России.

"Произошедшее ослабление рубля является временным проинфляционным фактором. Под его влиянием годовая инфляция может превысить целевой уровень в текущем году. Однако значимое сдерживающее влияние на инфляцию будет оказывать динамика внутреннего и внешнего спроса, что связано с выраженным замедлением роста мировой экономики и возросшей неопределенностью. Пакет мер правительства и Банка России обеспечивает финансовую стабильность и окажет поддержку экономике. Все эти факторы принимались во внимание при принятии решения по ключевой ставке. С учетом проводимой денежно-кредитной политики годовая инфляция вернется к 4% в 2021 году", - говорится в сообщении.