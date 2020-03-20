Рубль перешел к снижению после роста на решении ЦБ по ключевой ставке

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Российский рубль укрепился относительно американской и европейской валют в ходе торгов Московской биржи на фоне решения ЦБ РФ сохранить ключевую ставку на уровне 6% годовых, следует из данных торговой площадки.

До решения ЦБ по ставке курс доллара составлял 78,56 рубля, а курс евро - 84,45 рубля. После объявления ЦБ о сохранении ключевой ставки на уровне 6% годовых курс доллара на 13:32 мск опустился до 78,03 рубля, а курс евро - до 83,98 рубля.

При этом на 13:55 мск американская валюта находится на отметке в 78,58 рубля, а европейская торгуется на уровне 84,42 рубля. Таким образом, рубль вернулся на те значения, на которых был до решения по ставке.

Как отметил регулятор в пресс-релизе по итогам заседания совета директоров ЦБ, в дальнейшем Банк России будет принимать решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, развития экономики на прогнозном горизонте, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков.