Ространснадзор создал штаб по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Ространснадзор создал оперативный штаб по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции, говорится в сообщении федерального агентства.

Решение принято во исполнение поручения правительства РФ в целях борьбы с распространением коронавируса и принятия необходимых организационно-распорядительных мер.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 230 тыс. человек, зафиксировано около 10 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 199 случаев заражения. Для информирования о ситуации в РФ правительство запустило ресурс стопкоронавирус.