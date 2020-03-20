ЦБ находится на связи с властями для смягчения влияния негативных факторов на экономику

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. ЦБ РФ тесно взаимодействует с властями, чтобы смягчить влияние негативных факторов на экономику и население России. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы тесно взаимодействуем с правительством, находимся в постоянном контакте для оперативного обмена информацией, выработке, при необходимости, комплексных решений, чтобы смягчить влияние негативных факторов на граждан, экономику и финансовый сектор", - сказала она.

Ранее Банк России на заседании в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых после длительного цикла ее снижения. Регулятор указал, что в феврале - марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза в связи с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть.