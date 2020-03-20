{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

ЦБ находится на связи с властями для смягчения влияния негативных факторов на экономику

Ранее Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых после длительного цикла ее снижения.

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. ЦБ РФ тесно взаимодействует с властями, чтобы смягчить влияние негативных факторов на экономику и население России. Об этом заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина в ходе онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Мы тесно взаимодействуем с правительством, находимся в постоянном контакте для оперативного обмена информацией, выработке, при необходимости, комплексных решений, чтобы смягчить влияние негативных факторов на граждан, экономику и финансовый сектор", - сказала она.

Ранее Банк России на заседании в пятницу сохранил ключевую ставку на уровне 6% годовых после длительного цикла ее снижения. Регулятор указал, что в феврале - марте события развиваются с существенным отклонением от базового сценария прогноза в связи с изменением внешних условий: распространением эпидемии коронавируса и резким снижением цен на нефть.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
Реклама на ТАСС
ЦБ ограничил ставку банков по рефинансируемым кредитам малого и среднего бизнеса 8,5%
Также с апреля вводится новый кредитный инструмент с лимитом рефинансирования 500 млрд рублей
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС