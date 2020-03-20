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ЦБ не фиксирует "бегства" капитала с рынка госдолга

При этом Банк России отмечает сам факт выхода иностранных инвесторов

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Банк России фиксирует выход иностранных инвесторов с рынка российского госдолга, но "бегства" как такого нет. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Наш государственный долг был достаточно привлекательным и в силу того, что макроэкономическая ситуация соответствующая. Но мы бегства как такового не видим. Есть выход инвесторов из нашего долга, но это, скорее всего, в том числе связано с тем, что нужна ликвидность", - сказала она.

Теги
РоссияНабиуллина, Эльвира Сахипзадовна
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