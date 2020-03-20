Пассажиропоток "Аэропортов регионов" с начала марта сократился на четверть

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Пассажиропоток холдинга "Аэропорты регионов" с начала марта сократился почти на четверть. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе холдинга.

"С начала марта пассажиропоток аэропортов, входящих в холдинг, сократился более чем на 24% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наиболее остро падение пассажиропотока отразилось на секторе международных авиалиний", - говорится в сообщении.

В связи со сложившейся ситуацией и полным ограничением заграничных полетов холдинг рассматривает возможность приостановки работы части терминалов. "Формируются сменные графики, исходя из фактического объема перевозок", - добавили в пресс-службе. Холдинг контролирует аэропорты Екатеринбурга, Нижнего Новгорода, Самары, Ростова-на-Дону, Петропавловска-Камчатского, Нового Уренгоя, Саратова.

При этом в компании отметили, что во всех аэропортах холдинга и в управляющей компании разработаны комплексы мер, направленные на оптимизацию затрат и сохранение рабочих мест в условиях кризиса в отрасли. Сокращаются хозяйственные и транспортные расходы.

Больше всех из-за международных ограничений на полеты пока из российских аэропортов пострадал Жуковский, он потерял почти 90% своих рейсов. Сейчас аэропорт приступил к реализации антикризисного плана за счет средств акционеров, закрытие аэропорта при этом не рассматривается.

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