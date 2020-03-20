ЦБ не видит необходимости в докапитализации российских банков

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Банк России не видит необходимости в докапитализации российских банков, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"В докапитализации необходимости мы не видим. Мы, кстати, проводим стресс-тесты и будем проводить, чтобы понять, как будет вести себя вся банковская система и отдельные банки в случае реализации самых рисковых сценариев. Эти стресс-тесты показывают, что система устойчива, если есть какие-то проблемы, то они точечные, у отдельных банков. Никакой потребности в докапитализации мы не видим, и никто к нам с этим не обращался", - сказала Набиуллина.

Говоря о введенных регулятором мерах поддержки финансовых организаций, попавших в сложную ситуацию в связи с изменившейся обстановкой на рынке, глава ЦБ отметила, что пакет мер, возможно, будет расширяться и уточняться в зависимости от развития ситуации.

Также она отметила, что финансовая система РФ в целом достаточно устойчива и имеет хороший запас капитала.

Набиуллина добавила, что ЦБ в 2014 году поддерживал устойчивость финансовых институтов, давал послабления, чтобы они адаптировали свои финансовые показатели к новым условиям. Сейчас регуляторные послабления ЦБ направлены на то, чтобы поддержать и стимулировать банки кредитовать экономику, бизнес и граждан, указала она.