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ЦБ не рассматривает программу выкупа ОФЗ в нынешних условиях

Регулятор не видит необходимости и в введении прямых выплат гражданам для поддержания спроса и потребительской активности в РФ

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Банк России пока не рассматривает запуск программы выкупа облигаций федерального займа (ОФЗ) в нынешних экономических условиях. Об этом сообщила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на онлайн-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

"Такие предложения поступают от участников рынка и от финансовых институтов. Такой инструментарий есть в нашем арсенале, у нас арсенал достаточно большой и широкий по использованию разных мер. Мы сейчас в этом не видим необходимости, потому что кривая доходности ОФЗ меняется пропорционально и соразмерно изменившимся условиям. Мы это отслеживаем и не видим никакой необходимости сейчас этот инструмент включать", - сказала она.

Также Набиуллина отметила, что регулятор не видит необходимости и в введении прямых выплат гражданам для поддержания спроса и потребительской активности в РФ. "Многие страны прибегают к этой мере, когда все другие исчерпаны: и снижены ставки до нуля, иногда и в отрицательную область, и обширные программы выкупа ценных бумаг с рынка, когда раздуваются балансы центральных банков. Когда это уже перестает влиять на повышение спроса, на кредитную активность и так далее, обсуждаются эти темы. Эффективность их тяжело оценить. В нашей ситуации такой необходимости, конечно, нет", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

По ее словам, в России имеется "большой задел" возможных мер для поддержки граждан и потребительской активности.

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