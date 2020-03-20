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Распространение коронавируса нового типа

В ГД внесли законопроект о многократном переоформлении трудового патента без выезда из РФ

На данный момент патент иностранному гражданину выдается на срок от одного до 12 месяцев с возможностью его однократного переоформления

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников (КПРФ) внес в нижнюю палату законопроект, дающий право иностранцам, прибывшим в РФ без визы, многократно переоформлять трудовой патент без выезда за пределы страны. Документ в пятницу опубликован в думской электронной базе данных.

Согласно действующему законодательству, патент выдается иностранному гражданину на срок от одного до 12 месяцев с возможностью его однократного переоформления. Таким образом, указанная категория иностранцев может осуществлять трудовую деятельность на территории России без выезда в течение двух лет.

Законопроектом предлагается исключить норму, ограничивающую одним разом число обращений иностранного гражданина за переоформлением патента. "Проект федерального закона направлен на предоставление возможности иностранным гражданам, прибывшим в РФ в порядке, не требующем получения визы, и осуществляющим трудовую деятельность на основании патента, неоднократно обращаться с заявлением о переоформлении патента без выезда с территории РФ", - говорится в пояснительной записке.

В ней отмечается, что инициатива разработана в связи с принятыми правительством РФ мерами по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

"Данный подход позволит сохранить законопослушным иностранным гражданам право на пребывание и осуществление трудовой деятельности на территории РФ, а работодателям на долгосрочной перспективе привлекать иностранную рабочую силу из безвизовых стран", - считает Калашников.

Теги
РоссияКалашников, Леонид Иванович (политик)Распространение коронавируса нового типа
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