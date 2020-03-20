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Медведчук раскритиковал Нацбанк Украины за распродажу валюты из резервов

По его данным, только за период с 10 по 18 марта НБУ продал $1,72 млрд из резервов, а затем приступил к распродаже евро

КИЕВ, 20 марта. /ТАСС/. Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук раскритиковал Национальный банк Украины (НАБУ) за активную распродажу валюты из международных резервов в условиях начинающегося кризиса, заявив, что руководство НБУ надо за это отправить в отставку и привлечь к ответственности.

"Активно распродавая валюту сейчас, в условиях начинающегося мирового финансово-экономического кризиса, НБУ наносит непоправимый ущерб Украине и ее возможности выстоять в этом кризисе", - заявил Медведчук. По его данным, только за период с 10 по 18 марта НБУ продал $1,72 млрд из резервов, а затем приступил к распродаже евро.

По мнению политика, усилия НБУ по "удержанию гривны" направлены на то, чтобы инвесторы, которые ранее купили украинские облигации, "могли избавиться от них, что сейчас и происходит". Он считает, что вынужденные интервенции на валютном рынке со стороны НБУ в последнее время не способствовали укреплению гривны. Кроме того, не подкрепленная реальными финансово-экономическими инструментами ревальвация национальной денежной единицы в конце 2019 года привела к потерям для многих экспортеров, в частности аграриев. "Глава Нацбанка Яков Смолий и все руководство национального регулятора должно быть отправлено в отставку и привлечено к ответственности!" - заключил Медведчук.

Замглавы НБУ Олег Чурий сообщил в пятницу на брифинге в Киеве, что регулятор распродает валюту для сглаживания курсовых колебаний. По его информации, с начала текущего года регулятор продал почти $1,5 млрд и намерен и далее проводить такую политику. Чурий заявил, что резервы НБУ в настоящее время составляют "более $24 млрд", тогда как еще 17 марта НБУ сообщал о наличии $25 млрд .

В НБУ открыто заявляют, что для пополнения резервов очень надеются на скорейшее выделение новых траншей МВФ, а также валютных перечислений от "Нафтогаза" в размере около $3 млрд, перечисленных ему "Газпромом" по решению Стокгольмского арбитража.

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