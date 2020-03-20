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Распространение коронавируса нового типа

Американцам перенесут крайний срок уплаты налогов с апреля на июль

Министр финансов США отметил, что в случае соблюдения этого срока налогоплательщикам не грозят штрафы и повышение ставки обложения

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Крайний срок уплаты налогов в США на фоне пандемии коронавируса будет перенесен на три месяца. Об этом в пятницу написал на своей странице в Twitter министр финансов США Стивен Мнучин.

"По распоряжению [президента США] Дональда Трампа, крайний срок уплаты налогов будет перенесен с 15 апреля на 15 июля. Все налогоплательщики и предприятия смогут воспользоваться этим дополнительным временем, чтобы предоставить налоговые декларации и уплатить налоги", - сообщил Мнучин. Он отметил, что в случае соблюдения этого срока налогоплательщикам не грозят штрафы и повышение ставки обложения.

Ранее 11 марта газета The Wall Street Journal со ссылкой на источник в американской администрации сообщала, что срок уплаты налогов в США может быть продлен в рамках программы смягчения последствий распространения коронавируса. Перед этим Трамп заявлял, что федеральное правительство приступило к обсуждению с Конгрессом налоговых послаблений для американцев.

Теги
СШАРаспространение коронавируса нового типа
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