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Крупнейшие ЦБ мира договорились о координации в деле обеспечения долларовой ликвидности

Данное решение позволит ослабить напряжение на мировых рынках финансирования

ВАШИНГТОН, 20 марта. /ТАСС/. Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, а также Банк Канады, Банк Англии, Банк Японии, Европейский центральный банк, Национальный банк Швейцарии договорились о скоординированных усилиях по обеспечению долларовой ликвидности по всему миру. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении ФРС.

Крупнейшие банки "сегодня [в пятницу] объявили о скоординированных действиях по дальнейшему расширению возможностей обеспечения ликвидности посредством соглашений о своп-линиях в долларах США на постоянной основе", говорится в документе.

В нем также отмечается, что с целью повысить эффективность своп-линий в деле предоставления финансирования в долларах, ЦБ "согласились увеличить частоту операций с семидневным сроком погашения с еженедельной до ежедневной". "Эти ежедневные операции начнутся с понедельника, 23 марта 2020 года, и продолжатся как минимум до конца апреля. Центральные банки также продолжат проводить еженедельные 84-дневные операции по погашению", - указывается в документе.

Данное решение позволит ослабить напряжение на мировых рынках финансирования и сохранит достаточную ликвидность доллара по всему миру. Кроме того, как поясняется в заявлении, эти меры помогут решить проблемы при предоставлении кредитов физическим и юридическим лицам как внутри стран, так и за рубежом.

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