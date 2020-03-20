Правительство хочет ввести в совет директоров Росспиртпрома нового представителя Минфина

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Правительство России утвердило кандидатуры в совет директоров Росспиртпрома, предложив ввести туда заместителя директора департамента налоговой и таможенной политики Минфина Александра Коробутова. Соответствующее распоряжение размещено на официальном интернет-портале правовой информации.

Среди других кандидатур - заместитель руководителя Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Елена Афанасенко, генеральный директор Росспиртпрома Айрат Гаскаров, статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов, директор по стратегическому планированию и развитию акционерного общества "КомплексПром" Олег Фомичев и исполнительный директор Фонда "Институт экономической политики имени Е. Т. Гайдара" Сергей Приходько. Все они входят в текущий состав совета директоров компании. В список кандидатов не вошел действующий член совета директоров, заместитель руководителя аппарата правительства РФ Илья Трунин и замглавы компании Владислав Заславский. В качестве независимого директора правительство предлагает ввести заместителя начальника департамента Газпромбанка Сергея Разгулина.

АО "Росспиртпром" создано в январе 2009 года, 100% акций компании находятся в федеральной собственности. Согласно стратегии развития, утвержденной в 2016 году, АО "Росспиртпром" намерено сосредоточить усилия на развитии спиртового направления и на исполнении государственных контрактов на осуществление услуг по вывозу, хранению, уничтожению и утилизации изъятых из незаконного оборота или конфискованных этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, предметов, основного технологического оборудования, а также услуг по вывозу и хранению изъятого из незаконного оборота автомобильного транспорта. В настоящее время АО "Росспиртпром" принадлежит комплекс полного производственного цикла, состоящий из девяти спиртовых заводов и принадлежащих им двух сервисных компаний.