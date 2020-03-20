Мануфактура Bosco перешла на выпуск медицинских масок при поддержке Минпромторга

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Мануфактура Bosco в Калуге будет производить медицинские маски при поддержке Минпромторга РФ. Об этом ТАСС сообщил глава компании Михаил Куснирович.

"Минпромторг РФ большую программу развернул, мы были одними из первых, кто откликнулся и перепрофилировал производство. Со вчерашнего дня начали производить маски. С учетом того, что мы только начали, речь идет про миллионы", - сказал он, добавив, что производство планируется нарастить вдвое.

По словам Куснировича, на данном этапе было принято решение поставить в приоритет производство для нужд Минпромторга. Производство одежды сняли со всех восьми линий в Калуге. "На шести линиях мы делаем маски", - сообщил глава компании.

Группа компаний Bosco di Ciliegi основана в 1991 году, объединяет более 200 монобрендовых магазинов модной одежды и аксессуаров, а также магазины Bosco Donna, Bosco Uomo, Bosco Bambino, Bosco  и интернет-бутик. Мануфактура по пошиву одежды Bosco стоимостью около 2,5 млрд рублей открылась в Калуге в середине 2019 года.