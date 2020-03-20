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Распространение коронавируса нового типа
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Костин: меры ЦБ и кабмина способствуют нормализации ситуации в условиях кризиса

Глава ВТБ считает, что правительство и Центральный банк приняли своевременные, адекватные и профессиональные решения

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Принятые Банком России и правительством меры по поддержке экономики во многом способствуют нормализации ситуации в условиях экономического кризиса и угрозы распространения коронавируса. Такое мнение высказал глава ВТБ Андрей Костин, слова которого цитирует пресс-служба банка.

"Правительство и Центральный банк приняли своевременные, адекватные и профессиональные решения. Считаю, что это во многом способствует нормализации ситуации в условиях экономического кризиса и угрозы распространения коронавируса", - сказал Костин.

Ранее глава ВТБ заявил, что банк разработал комплекс мер по защите интересов своих клиентов, пострадавших в результате распространения в России коронавируса.

ЦБ РФ и правительство на прошлой неделе объявили о введении пакета мер поддержки экономики и населения в связи с негативными последствиями распространения коронавируса. В опубликованном плане расписан экономический пакет мер, направленных на обеспечение финансовой стабильности, поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики, а также поддержку населения и региональных бюджетов.

Теги
РоссияКостин, Андрей ЛеонидовичРаспространение коронавируса нового типа
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Источник: ОПЕК провел переговоры с американским нефтяным регулятором
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