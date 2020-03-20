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ФАС изучает инициативу Татарстана по маркировке кегов с пивом

С апреля в республике планируется начать эксперимент, в рамках которого оборот разливного пива будет осуществляться только в маркированных кегах. Эта мера должна помочь в борьбе с незаконной торговлей

КАЗАНЬ, 20 марта. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба России изучает инициативу Татарстана, где с 1 апреля планируется начать эксперимент по маркировке пивных кегов, сообщается на сайте ФАС РФ.

В Татарстане по согласованию с Росалкогольрегулированием для борьбы с оборотом нелегального разливного пива с апреля 2020 года планируется проведение эксперимента, в рамках которого участникам рынка предложено добровольно маркировать кеги. Оборот разливного пива будет осуществляться только в маркированных кегах, что освободит рынок от нелегальной продукции. Представители пивоваренной отрасли обратились в ФАС с просьбой дать правовую оценку эксперименту. ФАС приняла участие в видеоконференции, проводимой совместно с Госалкогольинспекцией Татарстана и производителями пива, поставляющими пивоваренную продукцию на территорию республики.

"Мы проверяем соответствие нормативной правовой базы эксперимента федеральному законодательству в части полномочий по регулированию рынков, переданных на уровень субъектов Российской Федерации. Мы будем отслеживать ситуацию с целью предотвращения создания преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам или создания дискриминационных условий для других", - сказал начальник Контрольно-финансового управления ФАС России Владимир Мишеловин, слова которого приводятся в сообщении.

В целом он поддержал усилия республики по борьбе с оборотом нелегальной продукции и отметил важность открытого диалога с представителями бизнеса в более широком составе, в том числе с участием хозяйствующих субъектов региона.

Представители пивоваренной отрасли в ходе видеоконференции отметили, что сейчас отсутствуют необходимые регламентные документы для проведения эксперимента. По их мнению, в сжатые сроки невозможно перестроить технологические процессы производства и учета. Производители назвали требования по маркировке избыточными и усложняющими логистику. В то же время участники совещания согласны с необходимостью предпринимать действенные шаги по пресечению нелегальных продаж, которые, по оценкам экспертов, достигают в этом сегменте до 70%.

Теги
РоссияТатарстан
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Источник: ОПЕК провел переговоры с американским нефтяным регулятором
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