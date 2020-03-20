Минэкономразвития подготовило проект закона о моратории на банкротство

МОСКВА, 20 марта. /ТАСС/. Минэкономразвития разработало законопроект, согласно которому правительство получит право вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве организаций при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, а также существенном изменении курса рубля. Соответствующие изменения предлагается внести в закон "О несостоятельности (банкротстве)", документ опубликован в пятницу на портале проектов нормативно-правовых актов.

"В указанных и других исключительных случаях правительству Российской Федерации предоставляется право ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве", - говорится в пояснительной записке.

Законопроект разработан для обеспечения стабильности экономики в исключительных случаях, в частности при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера и существенном изменении курса рубля.

Согласно изменениям в закон, правительство сможет вводить мораторий на возбуждение дел о банкротстве на срок не более шести месяцев. Требования к организациям, попадающим под мораторий, будут определяться кабмином при принятии решения о задействовании данной меры.

Отмечается, что во время действия моратория арбитражные суды не должны принимать заявления кредиторов о признании должника банкротом. Кроме того, в случае, если на дату введения моратория арбитражный суд не ввел процедуру по возбужденному делу о банкротстве, то суд приостанавливает производство по этому делу на время действия моратория.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил Минэкономразвития до 1 апреля внести в правительство законопроект о моратории на подачу заявлений о банкротстве организациями в сфере туризма и авиаперевозок.