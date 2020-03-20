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Распространение коронавируса нового типа

Потери корпораций США из-за пандемии могут достичь $4 трлн

Эксперты американского хедж-фонда Bridgewater заявили, что потери всего мира могут составить $12 трлн

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Потери американских корпораций в результате пандемии могут достичь $4 трлн, а в глобальном масштабе потери могут составить $12 трлн. Такая оценка приводится в распространенном в пятницу докладе экспертов американского хедж-фонда Bridgewater.

"В данный момент мы оцениваем возможное сокращение доходов американских корпораций примерно в $4 трлн, - указывается в докладе. - Это крайне опасное сокращение, если оно не будет компенсировано, то будет иметь долгосрочные последствия. Поскольку сокращение доходов затронет всех, в глобальном масштабе потери будут примерно в три раза больше - около $12 трлн". Эксперты хедж-фонда отметили, что основывают свой прогноз на анализе динамики на рынке ценных бумаг, на прогнозах крупных корпораций и на возможном ущербе в результате пандемии для отдельных секторов американской экономики.

Если не будут предприняты крупные финансовые инициативы для противодействия экономическим последствиям пандемии, предупреждают авторы доклада, то в этом году ВВП США снизится более чем на 6%. "Мы ожидаем наиболее значительное падение во втором квартале, когда, по нашим оценкам, уровень экономической активности будет на 10% ниже, чем в конце 2019 года", - указывается в документе.

Наибольшие потери, по оценкам экспертов фонда, понесут энергетика, транспорт и индустрия развлечений. Капитальные вложения, по их оценкам, снизятся на $900 млрд, расходы на выкуп акций, слияния и поглощения - на $600 млрд, кроме того, ожидаются "весьма значительные сокращения численности персонала" компаний.

Складывающаяся ситуация, считают эксперты, "может оказаться гораздо более серьезной, чем в период финансового кризиса" 2007-2008 годов, и дальнейшие события "будут зависеть от того, насколько масштабными будут меры, предлагаемые политиками".

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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Распространение коронавируса нового типа
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