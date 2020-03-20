Торги на бирже Нью-Йорка закрылись снижением ключевых индексов на 3-4%

НЬЮ-ЙОРК, 20 марта. /ТАСС/. Торги на Нью-Йоркской фондовой бирже закрылись в пятницу снижением основных индексов на 3-4% на фоне опасений, вызванных распространением нового коронавируса. Соответствующие данные приводятся на сайте торговой площадки.

Американский промышленный индекс Dow Jones снизился на 913,21 пункта (4,55%) и установился на отметке 19173,98 пункта. Индекс S&P 500, который включает 500 самых крупных компаний рынка США, упал на 104,47 пункта (4,34%), до уровня 2304,92 пункта. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 271,06 пункта (3,79%), до 6879,52 пункта.

Нефть марки WTI в пятницу подешевела на $5,24 (20,89%) и торгуется на уровне $19,84 за баррель.

В четверг ключевые индексы на бирже Нью-Йорка снижались в начале торговой сессии, а к ее завершению незначительно поднялись. Газета "Уолл-стрит джорнэл" при этом отмечает, что повышение котировок не стоит воспринимать как признак резкого улучшения ситуации на рынках. "Любое небольшое оживление на бирже будет длиться максимум день, потому что основополагающая причина кризиса - вирус - пока никуда не делась", - приводит издание слова специалиста нидерландской финансовой компании ING Group.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 140 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 240 тыс. человек, зафиксировано более 10 тыс. смертельных исходов. В Соединенных Штатах, согласно информации Университета Джонса Хопкинса, который производит подсчеты на основе сводок властей страны, ВОЗ и других официальных источников, число случаев заражения коронавирусом выросло до 16638, умерли по меньшей мере 216 человек. Более 50% случаев заражения фиксируются на данном этапе в штатах Вашингтон, Калифорния и Нью-Йорк.