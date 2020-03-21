Решетников: спрос со стороны бизнеса будет не на новые кредиты, а на их реструктуризацию

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Спрос со стороны бизнеса в сложившейся ситуации будет не на новые кредиты, а скорее на реструктуризацию взятых ранее, заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников.

"Мы приветствуем те решения, которые Банк России предпринял и вместе с коллегами, конечно, понимаем, что сейчас спрос будет не на новые кредиты, спрос будет на рефинансирование и реструктуризацию [старых]. Поэтому мы внесем изменения в действующую программу, которая предполагает изменения действующих правил, и работаем над новыми предложениями", - сказал Решетников на совещании у премьер-министра РФ Михаила Мишустина по экономическим вопросам.

Безработица и удаленный режим

Сейчас важно мониторить не только безработицу, но и процесс перевода на сокращенную неделю и удаленный режим, заявил Максим Решетников.

"Конечно очень важно сейчас мониторить не просто безработицу, а перевод на трехдневную рабочую неделю, вот эти вот вещи, которые, скажем так, являются предвестниками того, что ситуация с занятостью может обостриться. Такие поручения даны", - сказал он.

Корректировка экономической политики регионов

Правительство РФ готовит селекторное совещание с регионами по корректировке их экономической политики, чтобы регионы были готовы к проблемам, с которыми может столкнуться малый бизнес.

"По поручению [первого вице-премьера] Андрея Рэмовича [Белоусова] готовим большой селектор с регионами по корректировке их экономической политики, чтобы они более были насторожены и были готовы к тому, что, действительно, малый бизнес столкнется с большими проблемами", - сказал Решетников.

Он отметил, что сейчас регионы находятся "в зоне беспокойства". "Потому что ситуация очень по-разному распространяется в разных регионах. Кого-то уже очень сильно затронуло, как крупнейшие города, а где-то пока все нормально. Но у нас есть опасения, что этот негатив и туда дойдет", - подчеркнул министр.