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Эксперт: коронавирус в РФ может стать стимулом для ускорения развития онлайн-ретейла

По мнению главы Fashion Consulting Group Анны Лебсак-Клейманс, вынужденная социальная изоляция подтолкнет сферу торговли к более активному освоению онлайн-технологий

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Распространение коронавируса в России и его неизбежные последствия, такие как сокращение посещаемости торговых центров, могут стать сильным стимулом для ускоренного развития онлайн-ретейла. Такое мнение ТАСС высказала в субботу генеральный директор Fashion Consulting Group Анна Лебсак-Клейманс.

"Карантин может стать сильным стимулом для ускорения развития и роста спроса на новые технологии в online продажах, от виртуальных примерочных услуг до цифровых шоу-румов. Вынужденная социальная изоляция подтолкнет к более активному освоению этих технологий, заставит традиционный ритейл смотреть на мир "глазами online ретейлеров", - считает она.

Эксперт отмечает, что трафик в российских торговых центрах сократился на 10-20%, ретейлеры одежды сообщают о сокращении трафика в магазинах до 30-50%. Это подтверждают и данные ретейлера "Связной", который сообщил ТАСС, что "за последние две недели объем трафика в российских торговых центрах сократился на 30%, что привело к росту онлайн-продаж".

"Несмотря на активный рост онлайн-продаж за последние две недели, при текущем положении дел, запуск новых магазинов и развитие имеющихся торговых точек в оффлайн не представляется возможным. Отдельные игроки уже откликнулись на просьбу о временном снижении арендных ставок и начали предоставлять скидки в размере до 50%. Мы призываем весь рынок последовать позитивному примеру и попытаться вместе выйти из сложившихся обстоятельств", - отметили в компании.

Глава FCG также указала, что нестабильность внутренней валюты оказывает прямое негативное воздействие на потребительские настроения, и, в случае дальнейшего снижения курса рубля, цены будут неизбежно расти. "При фиксации курса рубля на уровне до 70 руб. за доллар речь может идти о росте цен на аналогичный товар не менее, чем на 20 % в премиальном сегменте и не менее, чем 10 % в бюджетном сегменте", - считает эксперт. При этом она отметила, что резкого роста цен не произойдет и розничные операторы как правило стараются "оттянуть момент переоценки", сокращая свою маржу и стараясь максимально "завуалировать" рост цен.

"Можно ожидать усиления тренда перетекания покупателей в online-каналы, поиск альтернатив, предлагающих "низкие цены", дальнейшее снижение покупательской активности, снижение доли расходов на обувь и одежду в потребительской корзине", - считает Лебсак-Клейманс.

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