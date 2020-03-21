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Авиакомпании России 20 марта вернули почти 4 тыс. россиян из девяти стран

Ростуризм совместно с туроператорами РФ также прорабатывает организацию спецрейсов для возврата россиян из Марокко и Филиппин

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Российские авиакомпании за прошедшие сутки (20 марта) доставили из девяти стран 3889 граждан РФ. Об этом говорится в сообщении Росавиации по итогам заседания рабочей группы по возвращению российских граждан из-за рубежа.

"Участники доложили о текущей ситуации с организацией перевозки россиян. Вчера из стран, где сложилась самая сложная ситуация - Болгарии, Венгрии, Индонезии, Испании, Кипра, Португалии, Сербии, Франции и Черногории - российскими авиакомпаниями доставлено 3889 человек", - говорится в сообщении.

Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что разрешения проблемы возвращения на родину из-за рубежа в условиях пандемии коронавируса ожидают около 9 тыс. российских граждан.

По данным перевозчиков, 21-23 марта "Аэрофлот" выполнит 6 рейсов из Будапешта, 1 рейс из Каира, 2 рейса из Кишинева, 2 рейса из Лиссабона, 2 рейса из Ларнаки. Авиакомпания "Сибирь" выполнит 1 рейс из Тенерифе.

Как говорится в сообщении Росавиации, в пятницу услугами авиакомпании "Сибирь" воспользовались и граждане других государств: в Бишкек отправлены 160 пассажиров, в Болгарию - 42. "Авиакомпания "Уральские авиалинии" сегодня и завтра выполнит 2 рейса в Ош. Туда, как ожидается, отправится 361 гражданин Киргизии. Обратно вывезут 110 россиян", - добавили в Росавиации.

В субботу "Аэрофлот" выполнит два рейса в Кишинев, перевезет туда граждан Молдавии, обратно - россиян.

"Представители российских авиакомпаний сообщили, что при наличии свободных мест открывается продажа билетов по доступным тарифам. Их могут купить находящиеся за рубежом россияне",- отмечает Росавиация.

При этом авиакомпании РФ продолжают осуществлять регулярные полеты в страны, в которых не введены ограничения на перевозку воздушным транспортом, говорится в сообщении.

Ростуризм совместно с туроператорами и чартерными авиакомпаниями прорабатывает возможность организации вывозных спецрейсов из Марокко и Филиппин. Вывозные рейсы Azur air могут быть организованы уже 23 и 25 марта.

"Ростуризмом совместно с российскими туроператорами, в управлении которых находятся чартерные авиакомпании, прорабатывается вопрос организации спецрейсов для возврата наших граждан из Марокко и Филиппин. Ожидается, что после дополнительного уточнения загранучреждениями МИД РФ точного количества заинтересованных российских граждан будут определены даты и время их вывоза. Предварительно рейсы Azur Air в Марокко и на Филиппины (Себу) запланированы на 23 и 25 марта соответственно", - говорится в сообщении Росавиации.

Также прорабатываются варианты возвращения россиян из Южной Америки. Как объясняется в сообщении, их планируется сначала доставить в Европу регулярными рейсами европейских компаний, из Европы уже вернуть в Россию рейсами "Аэрофлота". Речь, прежде всего, идет о Мадриде и Лиссабоне, уточняется в сообщении.

Теги
БолгарияИндонезияКипрФилиппиныЧерногорияИспанияПортугалияРоссияВенгрияСербияМарокко
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