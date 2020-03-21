Кабмин утвердил распределение средств между субъектами на создание городской среды

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Правительство РФ утвердило распределение бюджетных средств между субъектами Российской Федерации на реализацию проектов по созданию комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Соответствующее распоряжение опубликовано в субботу на сайте правительства.

"Утвердить прилагаемое распределение иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых в 2020 году из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на финансовое обеспечение расходов по реализации проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в рамках проведения Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды", - говорится в тексте документа.

В нем также уточняется, что бюджетные ассигнования в размере 5 млрд рублей будут распределены между 43 субъектами РФ.