{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Банк России запустил обновленную версию сайта

В ЦБ заявили, что порталом будет одинаково удобно пользоваться на стационарных компьютерах и мобильных устройствах

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Банк России в субботу запустил обновленную версию официального сайта с улучшенной интеграцией.

"Сегодня, 21 марта 2020 года, начала работать обновленная версия официального сайта регулятора. Изменения коснулись дизайна интерфейса. Все сервисы и подсистемы сайта функционируют в привычном режиме", - говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Уточняется, что новая структура сайта была разработана на основе исследования пользовательского поведения и рекомендаций групп людей, тестировавших новые навигационные решения. "Сайт стал полностью адаптивен, им одинаково удобно пользоваться на стационарных компьютерах и мобильных устройствах", - уточнили в ЦБ.

Обновление информации на старой версии сайта на old.cbr.ru будет продолжаться до 18:00 27 марта, после чего она станет доступна в качестве архива. Основной версией официального сайта теперь считается www.cbr.ru.

Теги
Россия
Реклама на ТАСС
Мишустин дал поручения по развитию туризма и ремонту коммуникаций в Ярославской области
Речь, в частности, идет об развитии экологического туризма в национальном парке "Плещеево озеро"
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС