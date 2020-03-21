Банк России запустил обновленную версию сайта

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Банк России в субботу запустил обновленную версию официального сайта с улучшенной интеграцией.

"Сегодня, 21 марта 2020 года, начала работать обновленная версия официального сайта регулятора. Изменения коснулись дизайна интерфейса. Все сервисы и подсистемы сайта функционируют в привычном режиме", - говорится в сообщении на сайте ЦБ.

Уточняется, что новая структура сайта была разработана на основе исследования пользовательского поведения и рекомендаций групп людей, тестировавших новые навигационные решения. "Сайт стал полностью адаптивен, им одинаково удобно пользоваться на стационарных компьютерах и мобильных устройствах", - уточнили в ЦБ.

Обновление информации на старой версии сайта на old.cbr.ru будет продолжаться до 18:00 27 марта, после чего она станет доступна в качестве архива. Основной версией официального сайта теперь считается www.cbr.ru.