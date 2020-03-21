Мишустин дал поручения по развитию туризма и ремонту коммуникаций в Ярославской области

МОСКВА, 21 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин дал поручения ведомствам по модернизации коммунальной инфраструктуры в Ярославской области. Председатель правительства, побывавший в регионе 13 марта, также считает необходимы развивать там туризм.

Модернизация инфраструктуры

Как говорится в перечне поручений, опубликованных в субботу на сайте правительства, глава кабинета министров потребовал от Минстроя представить "проект нормативного правового акта, устанавливающего порядок мониторинга фактического состояния, порядок и сроки модернизации объектов коммунальной инфраструктуры со степенью износа свыше 60%". На исполнение этого поручения отведен срок до 1 мая.

Также до 1 мая Минстрою и Минфину необходимо представить "проекты правовых актов, обеспечивающих финансирование пилотных проектов по модернизации коммунальной инфраструктуры с износом более 60% в объеме до 1,5 млрд рублей, в том числе в г. Переславле-Залесском Ярославской области, в пределах нераспределенного остатка средств на модернизацию систем коммунальной инфраструктуры государственной корпорации - Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства".

Этим же двум ведомствам следует "внести согласованные предложения по реализации программы реконструкции (модернизации) объектов коммунальной инфраструктуры, степень износа которых превышает 60%, в сферах теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории субъектов Российской Федерации, предусмотрев реализацию такой программы в малых городах с численностью населения до 100 тысяч человек до завершения пилотных проектов, начиная с 2021 года, с учетом условий оценки эффектов и практики реализации пилотных проектов до их завершения, с указанием порядка, условий и объемов софинансирования за счет средств федерального бюджета до 1 июля 2020 года".

Кроме того, до 1 мая Минстрою, Минприроды, Минэкономразвития, Минфину вместе с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти следует представить в правительство РФ предложения по внесению изменений в нормативные акты "в части предоставления субсидии из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ, в том числе на строительство (реконструкцию, техническое перевооружение) объектов капитального строительства (очистных сооружений), находящихся в собственности акционерных обществ с 100-процентной долей участия субъекта РФ (муниципального образования)".

Развитие туризма

Мишустин потребовал от Минприроды, Минэкономразвития и правительства Ярославской области до 23 апреля разработать концепцию развития экологического туризма в национальном парке "Плещеево озеро". Национальный парк "Плещеево озеро" расположен в 130 км к северо-востоку от Москвы в Ярославской области, на маршруте "Золотого кольца". Национальный парк в окрестностях Переславля-Залесского образован в 1988 году для сохранения и восстановления уникального природно-исторического комплекса.

Премьер-министр РФ рекомендовал правительству Ярославской области "проработать предложения по развитию малого и среднего бизнеса, связанного с экологическим туризмом, на территории, прилегающей к национальному парку "Плещеево озеро".