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Правительство Украины продлило на четыре года контракт с главой "Нафтогаза" Коболевым

Андрей Коболев был назначен главой "Нафтогаза" в марте 2014 года сроком на пять лет

КИЕВ, 21 марта. /ТАСС/. Правительство Украины продлило на четыре года срок действия контракта с главой компании "Нафтогаз Украины" Андреем Коболевым. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.

"Согласиться с предложением наблюдательного совета акционерного общества НАК "Нафтогаз Украины" относительно продления срока полномочий главе правления акционерного общества Коболева А. В. с 23 марта 2020 года по 22 марта 2024 года", - говорится в документе.

Коболев был назначен главой "Нафтогаза" в марте 2014 года сроком на пять лет. В марте прошлого года контракт был продлен еще на год - до 22 марта 2020 года.

Ранее против продления контракта с Коболевым выступили ряд украинских политиков. Глава политического совета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктор Медведчук заявлял, что "Нафтогаз" в нынешнем виде является "примером внешнего управления" Украины, имея в виду страны Запада, прежде всего США. Кроме того, в стране вспыхнул скандал с премиями руководству "Нафтогаза". Речь идет о премиальных в размере 1% от 2,9 млрд долларов, выплаченных "Газпромом" по решению Стокгольмского арбитража.

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Украина
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