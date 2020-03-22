Законопроект США о программе помощи при пандемии содержит выплату пособий по безработице

ВАШИНГТОН, 22 марта. /ТАСС/. Республиканцы в Конгрессе США согласились включить предлагаемую демократами выплату расширенных пособий по безработице в рассматриваемый американскими законодателями крупный пакет мер по смягчению последствий распространения нового коронавируса на территории страны. Об этом сообщил журналистам в субботу заместитель лидера республиканского большинства в Сенате Конгресса Джон Тьюн.

Данное решение стало серьезной уступкой демократам, которые рассматривали выплату пособий в качестве своей первоочередной цели на переговорах. "Демократы получили то, что они просили. Они все время говорили об удовлетворении нужд работников. Это поможет им, это поможет малому бизнесу. Они получили выплату пособий по безработице", - отметил Тьюн по итогам прошедших закрытых переговоров с демократами. Согласно законопроекту, на выплату пособий по безработице будет выделено $250 млрд.

Демократы и некоторые республиканцы согласны с тем, что выплата расширенных пособий по безработице является необходимым шагом на фоне опасений о снижении уровня занятости в связи с последствиями распространения коронавируса. По данным банка Bank of America, на следующей неделе Министерство труда США объявит, что уже примерно 3 млн жителей страны подали свои первые заявки на получение пособий. Это более чем в четыре раза превышает исторический максимум, установленный в 1982 году во время рецессии.

Тьюн также подчеркнул, что представители обеих партий "достигли соглашения по основным контурам" инициативы. По данным газеты The Hill, демократы также запрашивали $750 млрд на стабилизационные фонды штатов, но республиканцы отвергли данное предложение. В пятницу губернаторы-демократы штатов Коннектикут, Нью-Йорк, Нью-Джерси и Пенсильвания попросили у федерального правительства $100 млрд чрезвычайного финансирования.

В понедельник одобрят?

Республиканцы и демократы продолжают консультации с целью достичь принципиальных договоренностей по крупному пакету мер, на которые, как ожидается, будет выделено более $2 трлн. При этом в субботу вице-президент США Майкл Пенс, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме, выразил надежду, что обе палаты Конгресса уже в понедельник одобрят законопроект.

"Наша команда сейчас находится в Конгрессе, где работает с законодателями из обеих партий. По всем признакам, они добиваются успехов на консультациях по законопроекту. Они закончили вчера (в пятницу - прим. ТАСС) поздно вечером и продолжили обсуждение сегодня (в субботу - прим. ТАСС) рано утром. Мы работаем над тем, чтобы законопроект был принят в понедельник Палатой представителей и Сенатом [законодательного органа]", - отметил вице-президент. Как ожидается, обсуждаемый пакет стимулирующих мер будет включать помощь малому бизнесу, а также авиационной отрасли.

В среду президент США Дональд Трамп подписал одобренный ранее Конгрессом законопроект о программе смягчения последствий распространения коронавируса для жителей страны на десятки миллиардов долларов. Ранее законодатели выделили вашингтонской администрации $8,3 млрд для сдерживания распространения пандемии.

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных и местных властей, в США зафиксировано более 24,1 тыс. случаев заражения новым коронавирусом. Умерли не менее 285 человек.