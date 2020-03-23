{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Компания Singapore Airlines практически полностью прекращает полеты из-за коронавируса

Совет директоров, а также топ-менеджеры согласились на сокращение заработной платы, а также выплаты вознаграждений

СИНГАПУР, 23 марта. /ТАСС/. Сингапурская авиагруппа Singapore Airlines практически полностью прекращает перевозки в связи с введенными ограничениями в различных странах по перемещению граждан. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении одного из крупнейших перевозчиков Азии.

"Компании Singapore Airlines, SilkAir на 96% сокращают полеты, временно выводя из операционной деятельности 138 из 147 лайнеров", - указывается в сообщении. "Входящий также в авиагруппу лоукостер Scoot оставляет для полетов лишь два из 49 самолетов", - отметили в компании.

"Руководство Singapore Airlines продолжает также переговоры с производителями самолетов об отсрочках поставок новой продукции", - уточняется в заявлении. Кроме того, совет директоров, а также топ-менеджеры согласились на сокращение заработной платы, а также выплаты вознаграждений. "На данный момент неизвестно, когда Singapore Airlines сможет вернуться к нормальной деятельности, учитывая нестабильную ситуацию в мире", - подчеркивается в сообщении.

На сегодняшний день общее число инфицированных в Сингапуре достигло 455 человек, 144 пациента выздоровели, двое скончались. Власти 7 февраля повысили уровень опасности до отметки, предшествующей объявлению пандемии в стране. Между тем премьер-министр Ли Сянь Лун 12 марта заявил, что не планируется объявлять высший уровень угрозы.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 300 тыс. человек, зафиксировано более 13 тыс. смертельных исходов. В России зарегистрировано 367 случаев заражения.

Теги
СингапурРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Торговая неделя на биржах Шанхая и Шэньчжэня началась с падения основных индексов
Индекс "Шанхай композит", отражающий ситуацию на Шанхайской фондовой бирже, обвалился на 2,48%, до отметки 2677,59 пункта
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС