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Цветоводы попросили Мишустина ограничить импорт цветов в Россию

После повышения НДС до 20% вся цветочная отрасль оказалась в очень тяжелом положении, говорится в письме цветоводов

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Национальная ассоциация цветоводов обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой поддержать отрасль в связи с распространением коронавируса и ограничить импорт цветов в страну. Об этом говорится в письме организации, копия которого есть в распоряжении ТАСС.

"Просим вас разработать комплекс мер поддержки цветочной отрасли, а также по возможности ввести ограничения на ввоз импортного свежесрезанного цветка в Российскую Федерацию на период действия карантина", - говорится в документе.

Как отмечается в письме, после повышения НДС до 20% вся цветочная отрасль оказалась в очень тяжелом положении, поскольку для цветоводов НДС является практически прямым налогом с оборота и составляет 10-12% выручки. При этом федеральная поддержка отрасли отсутствует, подчеркивают авторы письма.

Кроме того, цветоводы обеспокоены ситуацией, связанной с пандемией коронавируса. По их данным, цена на свежесрезанный цветок в Европе снизилась в 10 раз, а основным рынком сбыта является Россия (15% мирового потребления).

"Можно прогнозировать, что данный цветок будет поставлен в Россию. Это повлияет на ценообразование, комбинаты-производители не смогут конкурировать с такой ценой, из-за чего цветочная отрасль сильно пострадает. Также просим учитывать вас, что основные поставки осуществляются из Голландии, где существует мировая цветочная биржа, далее цветок растомаживается в Республике Беларусь и может стать носителем коронавируса, так как непосредственный контакт цветка идет с человеком", - говорится в письме.

По словам председателя правления Национальной ассоциации цветоводов Алексея Антипова, представители отрасли во всем мире ощущают на себе последствия распространения коронавируса: практически прекращены продажи цветов, останавливаются цветочные аукционы, цветоводам приходится просто уничтожать свою продукцию. "Итальянские производители цветов обратились к своему правительству с просьбой о 100% компенсации всех прямых убытков, финансовой поддержке и отмене всех налогов. Мы обратились к правительству Российской Федерации с просьбой о поддержке отечественной цветоводческой отрасли", - сказал он.

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
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