Греф вышел на работу в офис после двухнедельного карантина

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Глава Сбербанка Герман Греф вышел на работу в офис после двухнедельной работы в дистанционном режиме, сообщается в пресс-релизе банка.

"Председатель правления Сбербанка Герман Греф вышел в офис после работы в течение двух недель в удаленном режиме. Напомним, что на режим дистанционной работы президент банка перешел в начале марта после возвращения из поездки в ряд европейских стран в соответствии с правилами, установленными антикризисным штабом Сбербанка, и требованиями указа мэра Москвы", - отмечается в сообщении госбанка.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились около 300 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба на 23 марта, в России зарегистрировано около 438 случаев случая инфицирования.