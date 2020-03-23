РСТ рекомендует вместо отмены тура перебронировать его на более поздние даты

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Туристам следует перебронировать тур на более поздние даты, а не аннулировать его и требовать возврата денежных средств, считает пресс-секретарь Российского союза туриндустрии (РСТ) Ирина Тюрина.

"Понятно, что туристы потеряли свои деньги, но не отменяйте туры, не требуйте возврата [денежных средств]. Просите заморозить эти деньги до лучших времен и переносите тур. Никто не знает, когда это все восстановится. Сейчас денег вам никто не вернет. По закону это форс-мажор, туроператор не виноват в том, что происходит. Потом вы получите этот тур за те деньги, за которые вы его купили, а не по новому курсу валюты. Не стоит суетиться и бежать аннулировать туры. Я рекомендую такой алгоритм", - сказала она в эфире радиостанции "Эхо Москвы".

Тюрина отметила, что ситуация с внутренним туризмом развивается параллельно. "Например, идут бронирования в Сочи и Крым, параллельно идет вал аннуляций [туров]. Более того, некоторые отели говорят, что перестали принимать бронирования в условиях коронавируса, потому что они не знают, что с ними будет дальше", - добавила пресс-секретарь РСТ.

По ее словам, на российском туристическом рынке будут банкротства, так как не все компании "устоят на ногах". "Это зависит от того, какая у них есть финансовая подушка. Этот процесс уже начался, просто он пока тихий, без громких скандалов. Компании уходят, - продолжила Тюрина. - Надеюсь, что крупные туроператоры, у которых много туристов, выстоят. С другой стороны крупным операторам и возвращать нужно больше".

Ростуризм 19 марта рекомендовал туристам воздержаться от поездок за пределы РФ до нормализации эпидемиологической обстановки; организованным туристам надо обратиться к туроператору с просьбой о переносе срока совершения путешествия на более поздний срок; туроператорам временно воздержаться от отправки туристов на территорию иностранных государств и оказать максимальное содействие туристам в перебронировании сроков совершения путешествия на более поздний срок.