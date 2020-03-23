FESCO и Rail Cargo Logistics-RUS отправили первую партию масла во флекситанках в Китай

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Транспортная группа FESCO и логистический оператор Rail Cargo Logistics - RUS организовали отправку первой партии рапсового масла в контейнерах, оборудованных флекситанками, из Красноярского края в порт Наньтун (Китай), следует из сообщения группы.

Партия, состоящая из 10 контейнеров с 216 т груза, прибыла в КНР 17 марта 2020 года. Транзитное время по маршруту составило 35 дней.

Контейнеры в составе регулярного поезда FESCO Yenisei Shuttle были доставлены во Владивосток с терминала "БЛТК" в Красноярске, после чего регулярной морской линией FESCO China Express направлены в адрес порта Шанхай, затем - речным транспортом доставлены в порт Наньтун.

Перевозка была организована в рамках соглашения, подписанного FESCO, Rail Cargo Logistics - RUS и Российским экспортным центром на Красноярском экономическом форуме в 2019 году.

Транспортная группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении FESCO находятся 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 6 тыс. единиц. Флот Группы включает 20 транспортных судов.