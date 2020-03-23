{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

FESCO и Rail Cargo Logistics-RUS отправили первую партию масла во флекситанках в Китай

Партия из 10 контейнеров с 216 т груза была отправлена из Красноярского края, транзитное время по маршруту составило 35 дней

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Транспортная группа FESCO и логистический оператор Rail Cargo Logistics - RUS организовали отправку первой партии рапсового масла в контейнерах, оборудованных флекситанками, из Красноярского края в порт Наньтун (Китай), следует из сообщения группы.

Партия, состоящая из 10 контейнеров с 216 т груза, прибыла в КНР 17 марта 2020 года. Транзитное время по маршруту составило 35 дней.

Контейнеры в составе регулярного поезда FESCO Yenisei Shuttle были доставлены во Владивосток с терминала "БЛТК" в Красноярске, после чего регулярной морской линией FESCO China Express направлены в адрес порта Шанхай, затем - речным транспортом доставлены в порт Наньтун.

Перевозка была организована в рамках соглашения, подписанного FESCO, Rail Cargo Logistics - RUS и Российским экспортным центром на Красноярском экономическом форуме в 2019 году.

Транспортная группа FESCO - одна из крупнейших частных транспортно-логистических компаний России. Группе принадлежат "Владивостокский морской торговый порт", железнодорожный оператор "Трансгарант", оператор фитинговых платформ "Русская тройка". В управлении FESCO находятся 40 тыс. контейнеров, парк фитинговых платформ составляет порядка 6 тыс. единиц. Флот Группы включает 20 транспортных судов.

Теги
РоссияКитайКрасноярский край
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Потанин пожертвовал 1 млрд рублей на поддержку НКО в ситуации с коронавирусом
В Благотворительном фонде Потанина сообщили, что в будущем планируется запуск и других инициатив, которые помогут некоммерческим организациям преодолевать стоящие перед ними вызовы
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС