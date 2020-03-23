Парижская биржа открылась снижением главного индекса на 4,44%

ПАРИЖ, 23 марта. /ТАСС/. Торги на бирже в Париже открылись в понедельник снижением главного индекса CAC 40 на 4,44%, до 3869,01 пункта. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

В пятницу вечером биржа закрылась подъемом CAC 40 на 5,01%, что позволило превысить психологический барьер в 4000 пунктов.

Как отметил в эфире телеканала BFM Business, комментируя положение дел в понедельник, гендиректор биржевого консалтингового центра Publications Agora Эрик Левин, в сложившейся из-за пандемии коронавируса ситуации "резонно возникает вопрос, не следует ли закрыть биржу".

"Цель существования биржи - обеспечивать финансирование предприятиям и компаниям. Но я не считаю, что в нынешней ситуации биржа выполняет эту роль", - пояснил эксперт.

По его словам, если пандемия продлится один, два, четыре месяца, это "приведет к полному падению котировок целого ряда акций". "В таком случае встает вопрос - зачем оставлять биржевые площадки функционировать в подобных условиях", - сказал Левин.

Он полагает, что следует на несколько дней закрыть биржи, "чтобы дать возможность инвесторам восстановить свои силы". По мнению экономиста, если станет известно, что пик эпидемии во Франции наступит еще нескоро, "обвал биржи на открытии может составить 30-50%".