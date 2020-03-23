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Власти Приморья на фоне коронавируса снизят налоговую нагрузку на малый бизнес

Проект закона уже подготовлен
Здание администрации Приморского края Юрий Смитюк/ТАСС
Описание
Здание администрации Приморского края
© Юрий Смитюк/ТАСС

ВЛАДИВОСТОК, 23 марта. /ТАСС/. Приморский бизнес получит ряд налоговых льгот в связи с экономической ситуацией, вызванной эпидемией коронавируса. В частности, для юридических лиц до 1,5% будет снижена налоговая ставка на имущество, для гостиниц и субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) по наиболее пострадавшим видам деятельности налоговая ставка в 2020 году составит 1%, сообщается на сайте правительства Приморского края.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на заседании правительства заявил, что отрасли экономики РФ, оказавшиеся в сложной ситуации из-за пандемии коронавируса, смогут получить отсрочки по налоговым платежам.

"Приморский бизнес получит ряд налоговых льгот в связи с экономической ситуацией, вызванной эпидемией коронавируса.<…> Как отметил заместитель председателя правительства Приморья Константин Шестаков, проработан ряд мер, направленных на снижение налоговой нагрузки на малый бизнес. В частности, приостанавливаются проверки, кроме случаев, когда возникает угроза жизни граждан. Также подготовлен законопроект по снижению ставок налога на имущество для юрлиц до 1,5% на гостиницы на 2020 год и по упрощенной системе налогообложения до 1% для субъектов малого и среднего бизнеса по наиболее пострадавшим видам деятельности", - сообщается на сайте регионального правительства.

В пресс-службе центра "Мой бизнес" ТАСС сообщили, что ранее налоговая ставка на имущество для юридических лиц составляла 2%. "Окончательное решение будет принято на заседании Законодательного собрания Приморского края в среду. Пока прорабатываются два варианта - для субъектов МСП налоговая ставка может быть снижена до 1,5%, для гостиничного бизнеса - снизится до 1% либо будет обнулена на 2020 год", - уточнили в "Моем бизнесе".

По словам Шестакова, проект закона уже подготовлен и будет вынесен на заседание законодательного собрания Приморья. По данным руководителя УФНС России по Приморскому краю Елены Астайкиной, до 1 мая приостанавливают назначение выездных проверок, проверок пользователей онлайн-касс, контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного законодательства и в сфере азартных игр.

До 1 мая 2020 года предоставляется отсрочка по уплате налогов и страховых взносов в отношении плательщиков, работающих в сфере физической культуры, спорта, искусства, и авиакомпаний, работающих в сфере туризма. Также налоговая служба не будет инициировать процедуру банкротства за долги перед бюджетами по наиболее пострадавшим отраслям экономики. "Мы рекомендуем налогоплательщикам не лично посещать налоговые органы, а взаимодействовать через средства электронного сервиса ФНС России", - сообщила Астайкина.

Теги
РоссияПриморский крайДальний Восток
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