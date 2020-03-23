Путин вызвал Мантурова с докладом о состоянии промышленности

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в понедельник доложит президенту Владимиру Путину о состоянии дел на производствах, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он [Путин] пригласил Мантурова, чтобы министр рассказал о самочувствии промышленности, производства в нынешних непростых экономических условиях", - сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что в остальном у президента "день не особо публичный, идут разные внутренние мероприятия - встречи, совещания".