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Путин вызвал Мантурова с докладом о состоянии промышленности

В течение дня у президента планируются встречи и совещания

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Министр промышленности и торговли Денис Мантуров в понедельник доложит президенту Владимиру Путину о состоянии дел на производствах, сообщил журналистам в понедельник пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Он [Путин] пригласил Мантурова, чтобы министр рассказал о самочувствии промышленности, производства в нынешних непростых экономических условиях", - сказал представитель Кремля.

Он уточнил, что в остальном у президента "день не особо публичный, идут разные внутренние мероприятия - встречи, совещания".

Теги
Путин, Владимир ВладимировичМантуров, Денис ВалентиновичРоссияПесков, Дмитрий Сергеевич
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