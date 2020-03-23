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В Ozon рассказали о росте продаж научно-популярных книг о медицине и здоровье

Россияне стали обращаться к такой литературе, чтобы найти информацию о распространении вирусов и грамотной личной гигиене

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Продажи научно-популярных книг о медицине, микробиологии и здоровье на Ozon выросли в марте в 2,5 раза относительно марта 2018 года, говорится в исследовании E-commerce лаборатории клиентского опыта Ozon на основе анализа более 1 млн заказов и 2,5 млн поисковых запросов. Исследование имеется в распоряжении ТАСС.

"Анализ показал, что россияне увлеклись научно-популярной литературой по медицине и уходу за здоровьем - их продажи выросли в 2,5 раза год к году. Россияне стали обращаться к научно-популярной литературе по медицине, чтобы найти достоверную информацию о распространении вирусов, правильной профилактике заболеваний и грамотной личной гигиене", - говорится в исследовании.

Также продажи научно-популярных книг о медицине, микробиологии и уходе за здоровьем на Ozon в марте вышли в топ-3 по продажам в категории "Книги" (после психологии, саморазвития и романов), хотя еще в ноябре 2019 года - начале сезона заболеваемости ОРВИ - занимали шестое место по продажам в штуках. "Бестселлеры на Ozon в марте: "Маленькие хитрости большого здравоохранения", "Вирусы. Скорее друзья, чем враги" и "Человеческий суперорганизм. Как микробиом изменил наши представления о здоровом образе жизни", - отмечается в исследовании.

Особое внимание россияне уделяют детской литературе, которая прививает ребенку правильные навыки личной гигиены и повышает уровень знаний о бактериях и вирусах - такие книги выросли в продажах на 160% год к году, а бестселлерами стали произведения в формате комиксов, например, продажи книги "Мифы о микробах и вирусах: как живет наш внутренний мир" выросли с марта на 200%.

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Россия
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Молния
Источник: правительство приняло решение не останавливать работу системы "Платон"
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